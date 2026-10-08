Emniyet ve Asayiş Haberleri
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İZMİR CBS BASIN AÇIKLAMASI İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde; İzmir merkezli 🟦
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İAOSB ile Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı arasında istihdam iş birliği Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı ile İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) arasında, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler 🟦
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İLK ALKOL DENEYİMİ 18 YAŞINDAN ÖNCEYE İNDİ: YEŞİLAY TÜRKİYE ALKOL ARAŞTIRMA RAPORU’NU YAYIMLADI Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bağımlılıklarla mücadele alanında yürüttüğü bilimsel çalışmalara bir yenisini daha ekledi. 🟦
Kültür ve Turizm
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Kitabıyla Aynı İsmi Taşıyan Naira, İstanbul’dan İzmir’e Koştu: Hayatının Sürprizini Yaşadı! Yazar Erkan Sevinç’in İmza Gününde Şaşırtan An: Kitabın Adını Taşıyan Okur İstanbul’dan Geldi! 🟦
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İzmir’de Gönül Sofrası Buluşmasında Kardeşlik Vurgusu: “Geri Adım Yok!” Vali Elban İzmir’den Duyurdu: “İnanılmaz Bir Kardeşlik İklimi Oluştu” İzmir’de 500 Davetlinin Katıldığı Gönül 🟦
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Tiyatro hayali kuranlara Gelişim Sahnesi kapılarını açıyor: Sahne seni bekliyor! Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu bünyesinde faaliyet gösteren Gelişim Sahnesi, yeni dönem tiyatro eğitimleri 🟦
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